Рычагом поднимают плиту массой 300кг. Какую силу следует приложить к больему плечу рычага (3м) если меньшее составляет 0.5м? Чему равен выйгрыш в силе?

Физика
Рычагом поднимают плиту массой 300кг. Какую силу следует приложить к больему плечу рычага (3м) если меньшее составляет 0.5м? Чему равен выйгрыш в силе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1l1=F2l2 mg*0.5=3F2 1500=3F2 F2=500Н. Теперь посчитаем, какую силу нам бы пришлось приложить, поднимая тело без рычага: F=P=mg=3000 Н. Выигрыш в силе=3000-500=2500Н, или в 6 раз.
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