под большой березой разведчики закапали карту на которой проложен маршрут игры . углубляясь в землю каждую минуту на 8 см можно откапать карту за 6 минут . за сколько минут можно добыть карту если копать с производительностью ...

Математика

под большой березой разведчики закапали карту на которой проложен маршрут игры . углубляясь в землю каждую минуту на 8 см можно откапать карту за 6 минут . за сколько минут можно добыть карту если копать с производительностью 16 см\ мин

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