под большой березой разведчики закапали карту на которой проложен маршрут игры . углубляясь в землю каждую минуту на 8 см можно откапать карту за 6 минут . за сколько минут можно добыть карту если копать с производительностью ...
Математика
под большой березой разведчики закапали карту на которой проложен маршрут игры . углубляясь в землю каждую минуту на 8 см можно откапать карту за 6 минут . за сколько минут можно добыть карту если копать с производительностью 16 см\ мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
глубина на которой зарыта карта 8*6=48сантиметров. количество минут за которое можно откопать карту равно 48/16=3минуты
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