чтобы накопить денег на покупку велосипеда, Андрей в первую неделю отложил 10р, а в каждую следующею окладывал на 5р больше, чем в предыдущую.Какая сумма будет через 10 недель
Алгебра
чтобы накопить денег на покупку велосипеда, Андрей в первую неделю отложил 10р, а в каждую следующею окладывал на 5р больше, чем в предыдущую.Какая сумма будет через 10 недель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первую неделю 10р. во вторую 15 рублей. в третью 20 рублей. в четвертую 25 рублей в пятую 30 в шестую 35 в седьмую 40 в восьмую 45 в девятую 50 в десятую 55 итого 325 рублей.
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