чтобы накопить денег на покупку велосипеда, Андрей в первую неделю отложил 10р, а в каждую следующею окладывал на 5р больше, чем в предыдущую.Какая сумма будет через 10 недель

Алгебра

чтобы накопить денег на покупку велосипеда, Андрей в первую неделю отложил 10р, а в каждую следующею окладывал на 5р больше, чем в предыдущую.Какая сумма будет через 10 недель

Автор: Гость