прилагательное от слова взгляд
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прилагательное от слова взгляд
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Взгляд - ненаглядный, наглядное,неприглядный (корень -гляд)
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