прилагательное от слова взгляд

Русский язык
прилагательное от слова взгляд
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Автор: Гость
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Гость:
Взгляд - ненаглядный, наглядное,неприглядный       (корень -гляд)                                               
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