решить уравнение (390-120 : x) : 6=20

Математика
решить уравнение (390-120 : x) : 6=20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 (390-120 : x) : 6=20   390-120:х=20*6    390-120:х=120     -120:х=120-390     -120:х=-270     х= -270* ( -120)     х= 32.400 ответ 32.400
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