решить уравнение (390-120 : x) : 6=20
Математика
решить уравнение (390-120 : x) : 6=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(390-120 : x) : 6=20 390-120:х=20*6 390-120:х=120 -120:х=120-390 -120:х=-270 х= -270* ( -120) х= 32.400 ответ 32.400
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