Помогите пожалуйста с заданием заранее благодарен. Обозначтье падежи имён существительных в форме множественного числа, подчеркните орфограмму в окончаниях. Там чудеса:там леший бродит, Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых...

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Помогите пожалуйста с заданием заранее благодарен. Обозначтье падежи имён существительных в форме множественного числа, подчеркните орфограмму в окончаниях. Там чудеса:там леший бродит, Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон,без дверей.

Автор: Гость