Помогите пожалуйста с заданием заранее благодарен. Обозначтье падежи имён существительных в форме множественного числа, подчеркните орфограмму в окончаниях. Там чудеса:там леший бродит, Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых...
Русский язык
Помогите пожалуйста с заданием заранее благодарен. Обозначтье падежи имён существительных в форме множественного числа, подчеркните орфограмму в окончаниях. Там чудеса:там леший бродит, Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон,без дверей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там чудеса (Им. п., мн. ч.): там леший бродит, Русалка на ветвях (Пр. п., мн.ч.) сидит; Там на неведомых дорожках (Пр. п., мн. ч.) Следы (Им. п., мн. ч.) невиданных зверей (Р. п., мн. ч.); Избушка там на курьих ножках (Пр. п., мн. ч.) Стоит без окон (Р. п., мн. ч.) без дверей (Р. п., мн. ч.)
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