Известно,что ордината некоторой точки прямой, являющейся графиком уравнения 12х5 у=132, равна 0. Найдите абсциссу этой точки
Алгебра
Известно,что ордината некоторой точки прямой, являющейся графиком уравнения 12х5 у=132, равна 0. Найдите абсциссу этой точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*х5*у=132Ордината это у.нам известно что у=0. найти нужно х.подставляем в уравнение12* х5 * 0 = 132х=0 координаты точки (0, 0)
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