сочинение на тему как я испугался По ПЛАНу. 1.В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ 2."ЗМЕЯ" 3.СТРАХИ ОКАЗАЛИСЬ НАПРАСНЫМИ

Гость: Гость:

Мы пошли в лес за грибами. Была хорошая погода Мы подошли к старой плотине. Вдруг кто-то крикнул: "Змея! " Перед нами была черная змея, на голове у которой было два желтых пятна. Но я вспомнил, что это - уж. Уж не опасен. Страхи оказались напрасными и мы пошли дальше.