сочинение на тему как я испугался По ПЛАНу. 1.В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ 2."ЗМЕЯ" 3.СТРАХИ ОКАЗАЛИСЬ НАПРАСНЫМИ

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сочинение на тему как я испугался По ПЛАНу. 1.В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ 2."ЗМЕЯ" 3.СТРАХИ ОКАЗАЛИСЬ НАПРАСНЫМИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы пошли в лес за грибами. Была хорошая погода Мы подошли к старой плотине. Вдруг кто-то крикнул: "Змея! " Перед нами была черная змея, на голове у которой было два желтых пятна. Но я вспомнил, что это - уж. Уж не опасен. Страхи оказались напрасными и мы пошли дальше.
Гость:
Как то раз ранним летним утром,я решил сходить в лес за грибами!Я пошел по давно  знакомой мне 
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