Определите относительную плотность оксида азота(II) по воздуху.
Химия
Определите относительную плотность оксида азота(II) по воздуху.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NO-это оксид азота(2) M(NO)=14+16=30г/моль М(возд)=29г\моль D(возд)= 30:29=1,03
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