Как ты озаглавишь текст, если в нём говорится о том, как ребята убирают школьный двор? Составь текст к твоему заголовку по плану. план. 1. У каждого свой участок работы. 2. Что и как делает каждый ученик. 3. Благодарность дирек...

Гость: Гость:

Дружная уборка. Дети убирали небольшой дворик у школы. У каждого был свой участок. Катя убирала листья осыпавшиеся с деревьев. Таня тоже убирала листья, но чуть подальше к кустам. Мальчики Саша и Костя подметали дорожку ведущую ко входу в школу. Остальные ребята складывали листья в большие мешки и помагали их относить на задний двор. Все дети очень старались, ведь это была их первая уборка. Вечером все дети получили благодарность от директора школы. В награду им дали вкусные призы. Все второкласники были очень рады.