Как ты озаглавишь текст, если в нём говорится о том, как ребята убирают школьный двор? Составь текст к твоему заголовку по плану. план. 1. У каждого свой участок работы. 2. Что и как делает каждый ученик. 3. Благодарность дирек...
Русский язык
Как ты озаглавишь текст, если в нём говорится о том, как ребята убирают школьный двор? Составь текст к твоему заголовку по плану. план. 1. У каждого свой участок работы. 2. Что и как делает каждый ученик. 3. Благодарность директора школы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружная уборка. Дети убирали небольшой дворик у школы. У каждого был свой участок. Катя убирала листья осыпавшиеся с деревьев. Таня тоже убирала листья, но чуть подальше к кустам. Мальчики Саша и Костя подметали дорожку ведущую ко входу в школу. Остальные ребята складывали листья в большие мешки и помагали их относить на задний двор. Все дети очень старались, ведь это была их первая уборка. Вечером все дети получили благодарность от директора школы. В награду им дали вкусные призы. Все второкласники были очень рады.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Цену товара сначала увеличили на 10%, а затем уменьшили на 10%, после чего она стала 1089 рублей. Найдите первоначальную цену товара.
Математика
мальчики устроили велогонки. томми проехал дистанцию за 15 мин, Карл за 12 мин, а Бент за 24 мин. У кого скорость движения была больше?
Химия
В двух пробирках находятся растворы сульфата калия и карбоната калия. как определить содержимое каждой из пробирок? составьте соответствующие молек...
Русский язык
Продолжите рассуждение и выскажите свое мнение, использую предложения с прямой речью и цитатами. "Мечта...