мальчики устроили велогонки. томми проехал дистанцию за 15 мин, Карл за 12 мин, а Бент за 24 мин. У кого скорость движения была больше?
Математика
мальчики устроили велогонки. томми проехал дистанцию за 15 мин, Карл за 12 мин, а Бент за 24 мин. У кого скорость движения была больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Карла скорость была больше
Гость:
у Карла скорость движения была больше(он затратил меньше времени чем остальные мальчики)
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