мальчики устроили велогонки. томми проехал дистанцию за 15 мин, Карл за 12 мин, а Бент за 24 мин. У кого скорость движения была больше?

Математика

мальчики устроили велогонки. томми проехал дистанцию за 15 мин, Карл за 12 мин, а Бент за 24 мин. У кого скорость движения была больше?

Автор: Гость