84,6х-44,6х=35 Помогите,пожалуйста!
Математика
84,6х-44,6х=35 Помогите,пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84,6х-44,6х=35 40х=35 х=35 : 40 х=0,875
Гость:
84,6х-44,6х=35 40х=35 х=35:40 х=[latex]\frac{35}{40}=\frac{7}{8}=0,875[/latex] Ответ: 0,875.
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