Скажите как переводится слова: smiling, cloudy
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Скажите как переводится слова: smiling, cloudy
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
smiling - улыбаться cloudy - облачно (облачный)
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