Скажите как переводится слова: smiling, cloudy

Английский язык
Скажите как переводится слова: smiling, cloudy
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
smiling - улыбаться cloudy - облачно (облачный)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трёх книжных шкафах 545 книг. В первом шкафу в 5 раз больше, чем во втором,а в третьем 143 книги. Сколько книг в первом шкафу?
Ответить
Қазақ тiлi
Близькі за значенням слова намалював
Ответить
Математика
Возьмите куб и определите,сколько у него граней,вершин,рёбер.Определите число рёбер и число граней куба,сходящихся в каждой его вершине.Поставьте к...
Ответить
Алгебра
-12а в квадрате + 18а в кубе
Ответить
Геометрия
Поджалуйста помогите срочно срочно нужно. Основание прямой призмы - прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см. Найдите площадь боковой поверхно...
Ответить