В трёх книжных шкафах 545 книг. В первом шкафу в 5 раз больше, чем во втором,а в третьем 143 книги. Сколько книг в первом шкафу?
Математика
В трёх книжных шкафах 545 книг. В первом шкафу в 5 раз больше, чем во втором,а в третьем 143 книги. Сколько книг в первом шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
545-143=402 книги------- в первом и во втором шкафах вместе 1+5=6 частей книг------- в первом и во втором шкафу 402:6=67 книг---------- во втором шкафу 67*5=335 книг ----------в первом шкафу.
Гость:
1) 1 +5 = 6 частей книг 2)545 - 143 = 402 книги в 1 и 2 шкафах 3) 402 : 6 = 67 книг во 2 шкафу 4) 67 х 5 = 335 кнтг в 1 шкафу х+5х=545 -143 6х=402 х=67 книг во 2 шкафу 67 * 5= 335 кник в 1 шкафу
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