В трёх книжных шкафах 545 книг. В первом шкафу в 5 раз больше, чем во втором,а в третьем 143 книги. Сколько книг в первом шкафу?

Математика

В трёх книжных шкафах 545 книг. В первом шкафу в 5 раз больше, чем во втором,а в третьем 143 книги. Сколько книг в первом шкафу?

Автор: Гость