Близькі за значенням слова намалював
Қазақ тiлi
Близькі за значенням слова намалював
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
намалював - зобразив, написав, висвітлив
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Возьмите куб и определите,сколько у него граней,вершин,рёбер.Определите число рёбер и число граней куба,сходящихся в каждой его вершине.Поставьте к...
Алгебра
Геометрия
Поджалуйста помогите срочно срочно нужно. Основание прямой призмы - прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см. Найдите площадь боковой поверхно...
Математика
на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока.решить задачу три пятых части всего этого молока были переработаны на мас...