Поджалуйста помогите срочно срочно нужно. Основание прямой призмы - прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если её наибольшая боковая грань - квадрат.

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Гипотенуза основания 10 (6^2 + 8^2 = 10^2); Ну, это наибольшая сторона, и соответственно, на ней - наибольшая грань, то есть сторона квадрата 10, то есть высота призмы 10. Периметр треугольника 24, умножаем на высоту 10, получаем площадь боковой поверхности 240.