Один грузовик может перевезти с поля 8400 т зерна за 60 часов, а другой- тот же груз за 84 часа. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?

Математика

Один грузовик может перевезти с поля 8400 т зерна за 60 часов, а другой- тот же груз за 84 часа. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?

Автор: Гость