Один грузовик может перевезти с поля 8400 т зерна за 60 часов, а другой- тот же груз за 84 часа. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?
Математика
Один грузовик может перевезти с поля 8400 т зерна за 60 часов, а другой- тот же груз за 84 часа. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8400 : 60 = 140 т за 1 час 1 грузовик 2) 8400 : 84 = 100 т за 1 час 2 грузовик 3) 140 + 100 = 240 т за 1 час оба грузовика 4) 8400 : 240 = 35 часов потребуется при совместной работе грузовиков.
Гость:
8400: 60=140 т------- перевозит первый грузовик за 1 час 8400: 84=100 т------- перевозит второй грузовик за 1 час 140+100=240 т-------- перевезут за 1 час оба грузовика 8400:240=35 часов -- потребуется при совместной работе обоих грузавиков.
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