напиши о том, какой ты представляешь себе книгу будущего.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ,

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Книга будущего – это такая виртуальная библиотека, которая будет доступна читателям всех возрастов. Если ее взять в руки и произнести название или имя автора, то появятся познавательные статьи по школьным предметам, собрания сочинений известных классиков и многое другое. Можно будет самостоятельно изменить шрифт или включить звуковое воспроизведение. Также будет встроена такая функция, как погружение в происходящее в определенном рассказе или статье с помощью 3-D очков или голографической проекции. Например, можно будет увидеть процесс готовки какого-нибудь вкусного блюда или пройтись по историческом местам. А еще можно будет посмотреть существующие экранизации творчества классиков и современников. Книга будет иметь особенность составлять интересные подборки, исходя из уже прочитанного материала. Избранные статьи можно будет сохранять на носитель или добавлять в виртуальное хранилище.