запишите формулу соляной кислоты
Химия
запишите формулу соляной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот твоя формула: HCl такое знать надо!
Гость:
HCl это правильный ответ, пиши не ошибешься)))
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