запишите формулу соляной кислоты

Химия
запишите формулу соляной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот твоя формула: HCl такое знать надо! 
Гость:
HCl  это правильный ответ, пиши не ошибешься)))
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