минус 3 икс разделить на 7 плюс 3 (икс минус две седьмых) плюс 11 равно минус семь вторых икс плюс три (икс плюс один)

Алгебра

минус 3 икс разделить на 7 плюс 3 (икс минус две седьмых) плюс 11 равно минус семь вторых икс плюс три (икс плюс один)

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