минус 3 икс разделить на 7 плюс 3 (икс минус две седьмых) плюс 11 равно минус семь вторых икс плюс три (икс плюс один)
Алгебра
минус 3 икс разделить на 7 плюс 3 (икс минус две седьмых) плюс 11 равно минус семь вторых икс плюс три (икс плюс один)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3x/7+3(х-2/7)+11=-7/2х+3(х+1) -3х/7+3х-6/7+11=-7/2х+3х+3 -3х/49/7+3х-6/7+77/7=-7/5х+3 -3х/120/7+3х=-7/5х+3 -3х/(120+21х)/7=-7/5х+3 -3х*(5х+3)=-7*(120+21х)/7 -15х^2-9х=-120-21х -15х^2-9х+21х+120=0 -15х^2+12х+120=0 D=7056 корень из D=84 х1=-12+84/30=-2.4 х2=-12-84/30=-3.2
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