в растворе растворили 54 г хлорида меди (||). Какую массу меди можно получить при действии железа на полученный раствор?

Химия

в растворе растворили 54 г хлорида меди (||). Какую массу меди можно получить при действии железа на полученный раствор?

Автор: Гость