в растворе растворили 54 г хлорида меди (||). Какую массу меди можно получить при действии железа на полученный раствор?
Химия
в растворе растворили 54 г хлорида меди (||). Какую массу меди можно получить при действии железа на полученный раствор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuCl2(1 моль) + Fe = FeCl2 + Cu(1 моль) n(CuCl2) = m/M = 54г./135г/моль = 0,4 моль n(Cu)= n(CuCl2) = 0,4 моль m(Cu) = n*m = 0,4моль * 64 гр/моль = 25,6г Ответ: m(Cu) = 25,6г
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