 Составь план своего рассказа Отечественная война 1812 года. прошу срочно надо

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Я так поняла, что нужно составить план ответа на уроке. 1.Причины войны 2.Планы сторон 3.Вторжение в Россию наполеоновских войск 4.Сражение за Смоленск (4-5 августа 1812г.) 5.Бородинское сражение (26 августа 1812г.) 6.Тарутинский манёвр (перелом в войне) 7.Контрнаступление русской армии. Изгнание Наполеона из России Вроде так.