Составь план своего рассказа Отечественная война 1812 года. прошу срочно надо
География
Составь план своего рассказа Отечественная война 1812 года. прошу срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так поняла, что нужно составить план ответа на уроке. 1.Причины войны 2.Планы сторон 3.Вторжение в Россию наполеоновских войск 4.Сражение за Смоленск (4-5 августа 1812г.) 5.Бородинское сражение (26 августа 1812г.) 6.Тарутинский манёвр (перелом в войне) 7.Контрнаступление русской армии. Изгнание Наполеона из России Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за первый день пути автомобиль преодолел на 70 км больше, чем за втрой.Какое расстояние он прошёл за первый день и какое за второй, если эти величи...
Русский язык
Химия
Составьте молекулярные уравнения реакций, соответствующих сокращенным ионным уравнениям: а) Н(+)+OH(-)=H2O б) 2Н(+)+CO(2-)=CO2+H2O в) 2Н(+)+SiO(2-)...