Из 10 кг семечек получают 2 кг подсолнечного масла.Сколько подсолнечного масла можно получить из 30 кг семечек? из 40 кг? из 100 кг?
Математика
Из 10 кг семечек получают 2 кг подсолнечного масла.Сколько подсолнечного масла можно получить из 30 кг семечек? из 40 кг? из 100 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10:2=5кг-семечек необходимо,чтобы получить 1кг масла 2)30:5=6кг-масло из 30 кг семечек 3)40:5=8кг-масло из 40 кг семечек 4)100:5=20кг-масло из 100 кг семечек
Гость:
1) 10:2=5(кг)-можно получить из 1 кг семечек 2)30:5=6 (кг)-из 30 кг семян 3)40:5=8(кг)-из 40 кг семян 4)100:5=20(кг) -из 100 кг семян
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