Из 10 кг семечек получают 2 кг подсолнечного масла.Сколько подсолнечного масла можно получить из 30 кг семечек? из 40 кг? из 100 кг?

Математика

Из 10 кг семечек получают 2 кг подсолнечного масла.Сколько подсолнечного масла можно получить из 30 кг семечек? из 40 кг? из 100 кг?

Автор: Гость