как начертить прямоугольник с длиной 48 см и шириной 36 см в масштабе 1:4
Математика
как начертить прямоугольник с длиной 48 см и шириной 36 см в масштабе 1:4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раздели длину и ширину прямоугольника на 4 то есть тебе надо всего лишь построить прямоугольник с длиной 12 и шириной 9
Гость:
масштаб 1 : 4 уменьшает натуральную величину в 4 раза. 1) 48 : 4 =12 см длина 2) 36 : 4 = 9 см ширина
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