мини-сочинение если бы меня слышали (реки,горы,леса и т.д.)

Гость: Гость:

Если бы так случилось, что меня могли бы слышать леса и реки,то я бы высказала восхищение ими, потому что без них природа не была бы так живописна и красива. Без них не смоглибы прожить животные,рыбы, насекомые. И человек тоже зависит от рек и лесов. Рассказала бы, как много человек написал стихотворений про инх, как много картин и пьем было написано благодаря им. Но также я бы попросила прощения, что мы их засоряем вредноносными отходами, хотя они нам ничего не причинили.