план до казки крадений віл
Музыка
план до казки крадений віл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Мав чоловік гарного сина. 2 Пошуки роботи. 3 Крадіжка вола. 4 минув місяць. 5 Багата вечеря. 6 Більше не буду красти.
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