Замените словосочетание ИСКУССТВО АКТЁРА , построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью СОГЛАСОВАНИЕ. Напишите получившееся словосочетание.
Русский язык
Замените словосочетание ИСКУССТВО АКТЁРА , построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью СОГЛАСОВАНИЕ. Напишите получившееся словосочетание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.............................................................актёрское искусство..........................................................................................................................
Гость:
Словосочетание, построенное на основе согласования - актёрское искусство
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