определите тип сложного предложения бессоюзное сложносочиненное сложноподчиненное или с разными видами связи и подчеркните сказуймое итд солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их,г...
Русский язык
определите тип сложного предложения бессоюзное сложносочиненное сложноподчиненное или с разными видами связи и подчеркните сказуймое итд солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их,гордо подняв голову.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип предложения-бессоюзное, сложносочинённое, сочинительная связь шли-сказуемое слушала-сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
УЗНАЙ,НА СКОЛЬКО ЕДЕНИЦ И ВО СКОЛЬКО РАЗ ОДНО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ ДРУГОГО:51 И 17,72 И 4,95 И 19,60 И 15
Математика
В театральной кассе было 480 билетов. Кассир продал на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. Сколько еще билетов осталось в кассе? Составь задачу ,...