определите тип сложного предложения бессоюзное сложносочиненное сложноподчиненное или с разными видами связи и подчеркните сказуймое итд солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их,г...

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определите тип сложного предложения бессоюзное сложносочиненное сложноподчиненное или с разными видами связи и подчеркните сказуймое итд солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их,гордо подняв голову.

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