определите тип сложного предложения бессоюзное  сложносочиненное сложноподчиненное или с разными видами связи и подчеркните сказуймое итд солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их,г...

Русский язык
определите тип сложного предложения бессоюзное  сложносочиненное сложноподчиненное или с разными видами связи и подчеркните сказуймое итд солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их,гордо подняв голову.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип предложения-бессоюзное, сложносочинённое, сочинительная связь шли-сказуемое слушала-сказуемое
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