В театральной кассе было 480 билетов. Кассир продал на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. Сколько еще билетов осталось в кассе? Составь задачу ,обратную данной и реши её.

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5*16=80 билетов продали 480-80=400 осталось 1.в театральной кассе кассир продал на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. осталось в кассе 400 билетов. сколько всего билетов было в театральной кассе? 5*16=80 билетов продали 80+400=480 билетов всего 2. в театральной кассе кассир продал на некоторое количество спектаклей по 16 блетов на каждый. всего было 480 билетов. осталось 400. на сколько спектаклей продал кассир билеты? 480-400=80 билетов продали 80/16=5 спектаклей