1.Найдите сумму всех натуральных двузначных чисел, кратных 3 2. Семья Петровых взяла кредит 25000р на покупку теливизора. Процентная ставка кредита равна 2% в месяц. Петровы выплатили весь кредит единовременно через полгода. Пр...

Алгебра

1.Найдите сумму всех натуральных двузначных чисел, кратных 3 2. Семья Петровых взяла кредит 25000р на покупку теливизора. Процентная ставка кредита равна 2% в месяц. Петровы выплатили весь кредит единовременно через полгода. Проценты ежемесячно начисляются на всю сумму долга, включая начисленный в предыдущий месяц процент. Запишите выражение для вычесления суммы, которую выплатили Петровы.

Автор: Гость