1.Найдите сумму всех натуральных двузначных чисел, кратных 3 2. Семья Петровых взяла кредит 25000р на покупку теливизора. Процентная ставка кредита равна 2% в месяц. Петровы выплатили весь кредит единовременно через полгода. Пр...
Алгебра
1.Найдите сумму всех натуральных двузначных чисел, кратных 3 2. Семья Петровых взяла кредит 25000р на покупку теливизора. Процентная ставка кредита равна 2% в месяц. Петровы выплатили весь кредит единовременно через полгода. Проценты ежемесячно начисляются на всю сумму долга, включая начисленный в предыдущий месяц процент. Запишите выражение для вычесления суммы, которую выплатили Петровы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1 a(n)=3n+9 a(1)=12 a(30)=99 S=(a(1)+a(30))/2*n=(12+99)/2*30=1665 Задание 2 25000*(1+0,002)^6=28154,06
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из 30 учеников спорткласса 11 занимаются футболом, 6-волейболом, 8-бегом, а остальные 5-прыжками в длину. Какова вероятность того, что один произво...
Геометрия
Основанием пирамиды служит трапеция,основания которой равны 2 см и 8 см.Боковые грани пирамиды равно наклонены к плоскости основания.Высотта одной ...
Математика
Путь от дома до школы равен 1,1км.Девочка проходит этот путь за 0,25ч. С какой с скоростью идёт девочка?