Положение неметаллов в периодической системе, особенности их электронного строения?

Химия
Положение неметаллов в периодической системе, особенности их электронного строения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В периоде, у неметаллов: заряд ядра увеличивается; радиус атома уменьшается; число электронов на внешнем энергетическом уровне увеличивается; электроотрицательность увеличивается; окислительные свойства усиливаются; неметаллические свойства усиливаются.В группе у неметаллов заряд ядра увеличивается; радиус атома увеличивается; число электронов на внешнем энергетическом уровне не изменяется; электроотрицательность уменьшается; окислительные свойства ослабевают; неметаллические свойства ослабевают. Все простые вещества-неметаллы образованы атомами, связанными между собой ковалентной неполярной связью.Неметаллы образуют большое количество кислородных соединений – оксидов.     
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