Положение неметаллов в периодической системе, особенности их электронного строения?
Химия
Положение неметаллов в периодической системе, особенности их электронного строения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В периоде, у неметаллов: заряд ядра увеличивается; радиус атома уменьшается; число электронов на внешнем энергетическом уровне увеличивается; электроотрицательность увеличивается; окислительные свойства усиливаются; неметаллические свойства усиливаются.В группе у неметаллов заряд ядра увеличивается; радиус атома увеличивается; число электронов на внешнем энергетическом уровне не изменяется; электроотрицательность уменьшается; окислительные свойства ослабевают; неметаллические свойства ослабевают. Все простые вещества-неметаллы образованы атомами, связанными между собой ковалентной неполярной связью.Неметаллы образуют большое количество кислородных соединений – оксидов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На тарелке лежали яблоки. За завтраком съели третью часть всех яблок. В обед съели третью часть того, что было на тарелке, а вечером так же съели т...
Математика
1)какова масса 15.6 л бензина,если масса 1 л 0.75 кг. 2)В одном из множителей перенесли запятую вправо через одну цифру,во втором множителе через ...
Физика