На тарелке лежали яблоки. За завтраком съели третью часть всех яблок. В обед съели третью часть того, что было на тарелке, а вечером так же съели третью часть. После этого на тарелке осталось 8 яблок. Сколько яблок было на таре...

Математика

На тарелке лежали яблоки. За завтраком съели третью часть всех яблок. В обед съели третью часть того, что было на тарелке, а вечером так же съели третью часть. После этого на тарелке осталось 8 яблок. Сколько яблок было на тарелке?

Автор: Гость