На тарелке лежали яблоки. За завтраком съели третью часть всех яблок. В обед съели третью часть того, что было на тарелке, а вечером так же съели третью часть. После этого на тарелке осталось 8 яблок. Сколько яблок было на таре...
Математика
На тарелке лежали яблоки. За завтраком съели третью часть всех яблок. В обед съели третью часть того, что было на тарелке, а вечером так же съели третью часть. После этого на тарелке осталось 8 яблок. Сколько яблок было на тарелке?
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8*2_*2_*2_=27 3 3 3 Ответ:27
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