1)какова масса 15.6 л бензина,если масса 1 л 0.75 кг. 2)В одном из множителей перенесли запятую  вправо через одну цифру,во втором множителе через две цифры влево.Как изменилось при этом их произведение? 

Математика
1)какова масса 15.6 л бензина,если масса 1 л 0.75 кг. 2)В одном из множителей перенесли запятую  вправо через одну цифру,во втором множителе через две цифры влево.Как изменилось при этом их произведение? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15.6*0.75=11.7 кг 2)в конечном итоге будет на 1 цифру левее;)
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