1)какова масса 15.6 л бензина,если масса 1 л 0.75 кг. 2)В одном из множителей перенесли запятую вправо через одну цифру,во втором множителе через две цифры влево.Как изменилось при этом их произведение?

Математика

1)какова масса 15.6 л бензина,если масса 1 л 0.75 кг. 2)В одном из множителей перенесли запятую вправо через одну цифру,во втором множителе через две цифры влево.Как изменилось при этом их произведение?

Автор: Гость