покотилися клубочки шукати ...... . прикотилися клубочки до ....... .
Қазақ тiлi
покотилися клубочки шукати ...... . прикотилися клубочки до ....... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
якый клас и яка вправа?скажы и я дам видповидь
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