помогите решить задачу 8 досок по 4,2 м 12 досок по4,5 м найти среднюю длину зарание спасибо

Математика

помогите решить задачу 8 досок по 4,2 м 12 досок по4,5 м найти среднюю длину зарание спасибо

Автор: Гость