помогите решить задачу 8 досок по 4,2 м 12 досок по4,5 м найти среднюю длину зарание спасибо
Математика
помогите решить задачу 8 досок по 4,2 м 12 досок по4,5 м найти среднюю длину зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4,2=33,6(м) 12*4,5=54(м) 8+12=20(д) 54+33,6=87,6(м) 87,6/20=4,38(м) Ответ:4,38 м
Гость:
8*4,2+12*4,5=33,6+54=87,6м- длина всех досок 8+12=20д- столько всех досок 87,6/20= 4,38- средняя длина
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