В слове ВЗВОД какой корень?
Русский язык
В слове ВЗВОД какой корень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень:вод............................
Гость:
в слове взвод,корень вод
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