В слове ВЗВОД какой корень?

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В слове ВЗВОД какой корень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень:вод............................  
Гость:
в слове взвод,корень вод
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