помогите решить Тепловоз прошел 1413 м. Найдите деаметр колеса тепловоза если известно , что оно сделало 300 оборотов

Геометрия

помогите решить Тепловоз прошел 1413 м. Найдите деаметр колеса тепловоза если известно , что оно сделало 300 оборотов

Автор: Гость