помогите решить Тепловоз прошел 1413 м. Найдите деаметр колеса тепловоза если известно , что оно сделало 300 оборотов
Геометрия
помогите решить Тепловоз прошел 1413 м. Найдите деаметр колеса тепловоза если известно , что оно сделало 300 оборотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле, длина окружности равна 2nR, или nD где n- число пи, равное 3.14, R- радиус, D- диаметр длина колеса равна 1413/300=4,71 делим на число пи, 4,71/3,14= 1,5 ответ: 1,5 метров
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