подскажите пожалуйста примеры как 1дм=10см
Математика
подскажите пожалуйста примеры как 1дм=10см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км=1000 м 1 м= 100 см 1 дм=10 см 1 см=10 мм
Гость:
1дм=10см 1дм=100мм 1м=100 см 1м=10дм 1м=1000 мм 1км=1000м 1км=100дм 1км=10000мм
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