разложите на множители квадратный трех член в) x(в квадрате) + 7x + 12 г) x(в квадрате) + 3x - 10

Алгебра

разложите на множители квадратный трех член в) x(в квадрате) + 7x + 12 г) x(в квадрате) + 3x - 10

Автор: Гость