разложите на множители квадратный трех член в) x(в квадрате) + 7x + 12 г) x(в квадрате) + 3x - 10
Алгебра
разложите на множители квадратный трех член в) x(в квадрате) + 7x + 12 г) x(в квадрате) + 3x - 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) Д = 7(в квадрате) - 4*12 = 49-48 = 1>0, 2 корня х1 = -7+1/2 = -3 х2 = -7-1/2 = -4 Разложенный многочлен (х+3)(х+4) г)Д = 3(в квадрате) - 4*(-10) = 49>0, 2 корня х1 = -3+7/2 = 2 х2 = -3-7/2 = -5 Разложенный многочлен(х-2)(х+5)
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