устранить речевую ошибку - данные показания на предварительном следствии необходимо проверить

Русский язык
устранить речевую ошибку - данные показания на предварительном следствии необходимо проверить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показания на предварительном следствии ,данные необходимо проверять.
Гость:
Показания, полученные на предварительном следствии, необходимо проверить.
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