Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 12,8 см.Вычислите площадь треугольника,если известно,что угол при основании равен:1)30 градусов.2)45 градусов.3)60градусов

Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 12,8 см.Вычислите площадь треугольника,если известно,что угол при основании равен:1)30 градусов.2)45 градусов.3)60градусов
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