Площадь заповедника была увеличена с 250 км2 до 350 км2.На сколько процентов увеличилась площадь заповедника?

Гость: Гость:

350 это сто процетов 250 это х процентов думаю с таким видом уравнения несложно решить будет потом х вычитай из 100 процентов и получеш нужный процент но если незнаешь то 250*100/350= 71.43 100-71.43=28.57 тобиш примерно 29 процентов