Площадь заповедника была увеличена с 250 км2 до 350 км2.На сколько процентов увеличилась площадь заповедника?
Алгебра
Площадь заповедника была увеличена с 250 км2 до 350 км2.На сколько процентов увеличилась площадь заповедника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350 это сто процетов 250 это х процентов думаю с таким видом уравнения несложно решить будет потом х вычитай из 100 процентов и получеш нужный процент но если незнаешь то 250*100/350= 71.43 100-71.43=28.57 тобиш примерно 29 процентов
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