Помогите)Шаг человека равен о,8 метров.Сколько шагов надо ему сделать,что-бы пройти расстояние 100 м?

Математика
Помогите)Шаг человека равен о,8 метров.Сколько шагов надо ему сделать,что-бы пройти расстояние 100 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 метров : 0,8 метров = 125 шагов ======================================================
Гость:
определяем сколько шагов в 100 метрах. для этого 100 разделить на 0,8. получается 125 шагов.
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