помогите решить несколько номеров, пожалуйста! 1. решите уравнение: 0.4(x-9)-0.3(x+2)=0.7 2. задача: За арбуз в 4,2 кг и дыню в 5,4 кг заплатили 3,96 тыс. рублей. Известно, что 1 кг дыни дороже 1 кг арбуза на 0,2 тыс. рублей. С...

Математика
помогите решить несколько номеров, пожалуйста! 1. решите уравнение: 0.4(x-9)-0.3(x+2)=0.7 2. задача: За арбуз в 4,2 кг и дыню в 5,4 кг заплатили 3,96 тыс. рублей. Известно, что 1 кг дыни дороже 1 кг арбуза на 0,2 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг дыни? ___ заранее спасибо! напишите пожалуйста 2 задачу подробно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.4(х-9)-0.3(х+2)=0.7 0.4х-3.6-0.3х-0.6=0.7 0.1х-4.2=0.7 0.1х=0.7+4.2 0.1х=4.9 х=4.9:0.1 х=49
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