помогите решить несколько номеров, пожалуйста! 1. решите уравнение: 0.4(x-9)-0.3(x+2)=0.7 2. задача: За арбуз в 4,2 кг и дыню в 5,4 кг заплатили 3,96 тыс. рублей. Известно, что 1 кг дыни дороже 1 кг арбуза на 0,2 тыс. рублей. С...

Математика

помогите решить несколько номеров, пожалуйста! 1. решите уравнение: 0.4(x-9)-0.3(x+2)=0.7 2. задача: За арбуз в 4,2 кг и дыню в 5,4 кг заплатили 3,96 тыс. рублей. Известно, что 1 кг дыни дороже 1 кг арбуза на 0,2 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг дыни? ___ заранее спасибо! напишите пожалуйста 2 задачу подробно!

Автор: Гость