прочитайте группы слов . поставьте к каждому слову вопрос. укажите, как оно называется в грамматике. скворцы,занимать, прошлогодний, квартиры. галки,таскать, в, гнезда, маленький, веточки. о ком можно составить предложения из э...
Русский язык
прочитайте группы слов . поставьте к каждому слову вопрос. укажите, как оно называется в грамматике. скворцы,занимать, прошлогодний, квартиры. галки,таскать, в, гнезда, маленький, веточки. о ком можно составить предложения из этих групп слов. составьте и запишите предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто ? -Скворцы-это существительное Что делать ? Занимать-это глагол Какой? Прошлогодний -это прилагательное Что? Квартиры-это существительное Кто? Галки-это существительное Что делать ? Таскать-это глагол Куда ? В гнезда-это наречие Какой? Маленький -это прилагательное Что? Веточки -это существительное Скворцы заняли свои прошлогодние квартиры. Галки таскают в гнёзда маленькие веточки.
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