Очень срочно!!!!! Нужно просклонять по падежам существительные: аллея,окно и пристань.Зарание спасибо)
Русский язык
Очень срочно!!!!! Нужно просклонять по падежам существительные: аллея,окно и пристань.Зарание спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и.п аллея , окно ,пристань р.п аллеи, окна, пристани д.п аллее, окну, пристани в.п аллею, окно, пристань т. п аллеей, окном, пристанью п.п аллее, окне, пристани.
Гость:
И.п-(что?)аллея,окно,пристань. Р.п-(чего?)аллеи,окна,пристани. Д.п-(чему?)аллее,окнупристани. В.п-(что?)аллею,окно,пристань. Т.п-(чем?)аллеей,окном,пристанью. П.п-(о чём?)об аллее,об окне,о пристани.
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