Очень срочно!!!!! Нужно просклонять по падежам существительные: аллея,окно и пристань.Зарание спасибо)

Русский язык

Очень срочно!!!!! Нужно просклонять по падежам существительные: аллея,окно и пристань.Зарание спасибо)

Автор: Гость