Опыт:Распознать хлорид натрия,если даны растворы хлорида натрия,сульфата натрия и карбоната натрия.
Химия
Опыт:Распознать хлорид натрия,если даны растворы хлорида натрия,сульфата натрия и карбоната натрия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый раз прилить хлоридвария убираем ту пробирку где будет осадок это сульфат бария(изначально сульфат натрия) Второй раз приливаем хлорид кальция убираем ту пробирку где белый осадок это карбонат кальция (изначально карбонат натрия) Остается пробирска с хлоридом натрия
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