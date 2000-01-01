Слониха,слонёнок и слон пришли к озеру , чтобы напиться воды. Слон может выпить озеро за 3 ч, слониха за 5 ч,а слонёнок за 6ч.За сколько времени они все вместе выпьют озеро?

Математика

Слониха,слонёнок и слон пришли к озеру , чтобы напиться воды. Слон может выпить озеро за 3 ч, слониха за 5 ч,а слонёнок за 6ч.За сколько времени они все вместе выпьют озеро?

Автор: Гость