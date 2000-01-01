Слониха,слонёнок и слон пришли к озеру , чтобы напиться воды. Слон может выпить озеро за 3 ч, слониха за 5 ч,а слонёнок за 6ч.За сколько времени они все вместе выпьют озеро?
Математика
Слониха,слонёнок и слон пришли к озеру , чтобы напиться воды. Слон может выпить озеро за 3 ч, слониха за 5 ч,а слонёнок за 6ч.За сколько времени они все вместе выпьют озеро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч=180мин, 5ч=300мин,6ч=360мин (180+300+360)/3= 280мин=4ч40мин
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