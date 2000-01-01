надо решить примеры: 2000*5,1234500/541,75312+12053

Математика
надо решить примеры: 2000*5,1234500/541,75312+12053
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.000*5=10.000 1.234.500/541=2.281 (остаток 479 )  75.312+12.053=87.365
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