В стаде было 8 бычков массой по298 кг каждый,5 бычков-по 510 кг и 1 бычок-массой-316кг.Ннайти среднюю массу одного бычка?

Математика

В стаде было 8 бычков массой по298 кг каждый,5 бычков-по 510 кг и 1 бычок-массой-316кг.Ннайти среднюю массу одного бычка?

Автор: Гость