В стаде было 8 бычков массой по298 кг каждый,5 бычков-по 510 кг и 1 бычок-массой-316кг.Ннайти среднюю массу одного бычка?
Математика
В стаде было 8 бычков массой по298 кг каждый,5 бычков-по 510 кг и 1 бычок-массой-316кг.Ннайти среднюю массу одного бычка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*298+5*510+1*316=2384+2550+316=5250кг- масса всех бычков 8+5+1=14б- количество всех бычков 5250/14= 375кг- средняя масса бычка
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